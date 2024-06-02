ESP ナット溝　ヤスリ　5本セット

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商品詳細
ESP専用で業者さんに作ってもらっているギター、ベースのナット溝切りヤスリです。自分が知る限りでは焼き付けと形状がかなり改良されてる最終モデルです。素材はブラスくらいまでなら余裕で削れます。チタンは加工できましたが、オススメしません。（市販のヤスリで前加工してからの使用がオススメです）非流通品ですが、ESPの学生や工場で使われているものになります。こちらは仕事で少し使用していたので中古となりますがまだまだ使えます。
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