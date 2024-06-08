BMW S1000RR.S1000R.S1000XR 純正エンジンガード

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。BMW純正エンジンガード【2009-2018年モデル対応】左右セットです。当方、新車購入時に取り外し保管していた新品未使用品です。そのため一切傷はございません。BMWディーラーで購入する場合以下の価格となります。エンジンプロテクター【左】￥23.600-税抜きエンジンプロテクター【右】￥18.000-税抜き合計￥45.760-の商品です。純正の為、車体への整合性はもちろんデザイン性も素晴らしいものです。破格での出品となります。愛車のドレスアップにいかがでしょう。ご質問・ご要望何なりとお申し付け下さい。なお、お値下げは出来かねます、予めご了承ください。よろしくお願い致します。
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