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座位保持イス　タカノ（株）バンビーナ ダイニングMサイズ カラー : ブルー
商品番号 J22684061954
商品名

座位保持イス　タカノ（株）バンビーナ ダイニングMサイズ カラー : ブルー
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 14,053 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価¥132.000-(税込)★踏み板に多少の小さな凹み(写真7枚目)、正面から見て左側側面にこすれ跡があります(写真6枚目)下。★腰当てサポート正面から見て右内側に、少し汚れがあります。(写真6枚目上)○子供の成長にあわせて、座・背部のシートを変えて、調整できます。○子供の腰回りを支える、パット、胸元ベルト付きです。○胸元ベルト付きです。・状態は、添付写真にてご確認をお願いいたします。・ユーズド品になりますので、写真に無い気づかないキズ・汚れがある場合があります。・商品は、、解体した状態で発送いたします。・プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。・写真にあるものが、全てとなります。【商品詳細】寸法:約高さ87~97cm横49cm、奥行555~610cm重量:約13.9kg対象者目安:~143cm/~37kg
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