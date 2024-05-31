メゾン マルジェラ レプリカ アンダーザレモンツリー EDT 100ML ...

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ご覧いただきありがとうございます。♡状態:新品未開封♡購入時期：2023/8♡容量:100ml日当たりの良い屋外への脱出。影と地中海の暖かい風に包まれたレモンの木の下で昼寝ヒノキとレモンの木の新鮮な香り。・イタリア・シチリア島をイメージした香りは、ライム、コリアンダー、ホワイトムスクを重ねて表現。・すーっと吸い込むと、心やすらぐ新鮮なレモンの香りが広がり、地中海を旅したような至福の気分を味わえる。♡並行輸入品の新品未開封となります。ご理解いただける方のみご購入下さい。☆複数購入すれば、値下げする事ができます！♡即購入大歓迎です。コメントなしでご購入OKです。どうぞ宜しくお願い致します