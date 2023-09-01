未使用品ありドテラオイルセット

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商品詳細
全て今年の4月に届いたものばかりです。使用期限は2027年から2028年のものです。未使用未開封フェンネルパステンタスマジョラムゼンジェスト開封のみ\u00269割残っているマジョラムクローブピューリファイサイプレスバジルオレガノシダーウッドレモンユーカリベジカプセルは9割残っています。ドテラケース未使用未開封です。ご質問あればよろしくお願い致します。単品売りも可能ですがまとめての方がお安く致します。
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