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未使用品ありドテラオイルセット
商品番号 I42305466279
商品名

未使用品ありドテラオイルセット
ブランド名 ドテラ
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全て今年の4月に届いたものばかりです。使用期限は2027年から2028年のものです。未使用未開封フェンネルパステンタスマジョラムゼンジェスト開封のみ\u00269割残っているマジョラムクローブピューリファイサイプレスバジルオレガノシダーウッドレモンユーカリベジカプセルは9割残っています。ドテラケース未使用未開封です。ご質問あればよろしくお願い致します。単品売りも可能ですがまとめての方がお安く致します。
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