車椅子用パンツ／お尻部分 伸縮生地／ピロレーシング

座って生活する車椅子ユーザーの方にあわせて細部までこだわり製造されています。後ろ股上を長くし、ウエスト部分に緩いゴムを入れ、座っている時にフィットし、お尻が出ない構造になっています。お尻部分が一枚布で、お尻部分の圧を分散させます。お尻の縫い目やポケットの縫い目は、想像以上に圧がかかっており、床ずれの原因となります。このパンツはお尻部分の縫い目がなく、お尻部分の生地をバイアスといって斜めにとっており、生地が体に馴染む製法で縫製されているため、お尻にかかる圧を分散させることができます。サイズ：4S(ウエスト65~72)カラー：ブラック即購入OKです^^PiroRacing褥瘡対策ジョクソウ予防クッション着心地おしゃれ長屋宏和岡山県介護男女兼用



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