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Dr's 富士水素プレミアム（Premium）
商品番号 R16814525206
商品名

Dr's 富士水素プレミアム（Premium）
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 8,400 円
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商品詳細

自宅保管になりますので、御理解ある方お願いいたします◡̈Dr's富士水素プレミアム（Premium）ユニット数60.00粒風味アンフレーバー商品特長水素が活性酸素内の有害と言われる「ヒドロキシルラジカル」を、長期にわたって除去してくれます。食事タイプハラール1)13種類の活性ミネラルのイオン交換で、長時間かつ確実に水素を発生させます。2)生体にやさしいレベルの水素が、活性酸素内の有害と言われる「ヒドロキシルラジカル」を、長期にわたって除去してくれます。3)体液のＰＨ値を整える働きを助けます。4)新しい製造方法（特許出願中：日本）で【Dr.s水素シリーズ】の【10,000倍】の水素を発生させます。5)クエン酸回路を活性化し、ミネラル分の吸収をスムーズにして、細胞に活力を与えます。
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