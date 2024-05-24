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TENGA 精育支援サプリメント 120粒 20袋セット
商品番号 C78046843838
商品名

TENGA 精育支援サプリメント 120粒 20袋セット
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 21,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【本体重量】63.6g(530mgx120粒)×20袋【賞味期限】2026年2月【成分】（1日分4粒あたり）・PRIMAVIE?/200?・コエンザイムQ10（酸化型）/200mg・ビタミンC/100mgE/7.5mg・亜鉛/10.8mg【原材料名】・サフラワー油（国内製造）、コエンザイムQ10、精製シラジットエキス粉末、酵母（亜鉛含有）、ゼラチン、グリセリン、ビタミンC、カラメル色素、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、ビタミンE
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