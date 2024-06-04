PUMA プーマ　サッカー　フットサル　部活　スポーツ　防寒着　ベンチコート

PUMAプーマサッカー フットサル 部活スポーツ 防寒着ベンチコート⚫︎サイズ タグ表記150袖丈 50身幅 59着丈 77(cm)素人採寸の為少しの誤差はご了承ください⚫︎カラーネイビー 紺色シャドーストライプフード取り外し不可タグに記名があります※色味に近いものを記載するよう心がけておりますが屋内での撮影の為、多少の誤差が生じる場合がございます⚫︎状態 まだまだ綺麗で着用していただけるお品です⸜(•⌄•)⸝値下げもある程度は対応しております♪質問あればなんでもどうぞ！管理番号30/00003



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