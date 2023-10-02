未使用　 ミキハウス　ロゴ総柄ワンピース　マルチカラー　半袖　子供服 80

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お値下げ歓迎です◎（大幅なお値下げはお断りさせて頂きます）人気のロゴワンピースです。一目でミキハウスとわかりとても可愛いです。未使用で色褪せや汚れもなく綺麗な状態ですが、水通しはしております為気になる方お控えください。中古品にご理解頂ける方ご購入お願い致します。定価 ¥8,580-サイズ 80【おまとめで送料分お値下げ致します。】お気軽にコメントくださいませ自宅保管、素人検品となります。中古品にご理解頂ける方ご購入お願い致します(*´`*)708090出産準備新生児familiarキャミソールタンクトップジャンスカジャンパースカート袖丈半袖カラーホワイト、ネイビー柄・デザインプリント（ロゴなど）シルエットフレア素材コットン季節感春、夏、秋袖丈···半袖カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋