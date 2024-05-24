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US規格 Columbia コロンビアフリースジャケット刺繍ロゴブルゾンボーイズ
商品番号 B81507002020
商品名

US規格 Columbia コロンビアフリースジャケット刺繍ロゴブルゾンボーイズ
ブランド名 コロンビア
特別価格 税込 1,225 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※即購入OKですこの度は多数ある商品の中から閲覧頂きありがとうございます《フォロー割》このアカウントをフォローしたら・～4999円:200円引・～9999円:300円引・10000円～:400円引↓その他の商品はコチラです↓#古着屋OLDLANDMARK※商品購入前にコメント欄に「フォロー割希望」とコメントを下さい。-----------------------------------------------(NO.1001)●商品名機能性とデザイン性を兼ね備えたアメリカの人気アウトドアブランドコロンビアColumbiaのワンポイント刺繍ハーフジップフリースジャケットです。90Sのレトロ雰囲気があるトレンドデザインです。●ポイントUS規格ボーイズサイズジップポケットありフロント刺繍ロゴ90S----------------------------------------------------●サイズ表記/US規格ボーイズL※日本サイズ＝レディースS～M程度●カラーブラック●着丈：65肩幅：36身幅：45袖丈：56●素材ポリエステル\u003cコンディション\u003e左胸ロゴ刺繍の下部分にワッペンを外した型ありその他は目立った傷・汚れもなくまだまだ長く使用していただける状態です。・ユーズドアイテムの特性をご理解の上ご購入ください。・補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。カラー...ブラック【商品NO.1057】
http://narcologia.ru/goods/ordering455579.html
http://narcologia.ru/goods/pompous590923.html
http://narcologia.ru/goods/encourage966572.html

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