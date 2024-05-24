【新品タグ付き】トッカバンビーニ トレンチコート 120 ベージュ系

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※値引き交渉は受け付けておりませんので、ご了承願います。※即購入は大歓迎です。●商品紹介・トッカバンビーニのトレンチコートです。・シンプルでありながら裾と袖口にTOCCAらしいフリルディテールを取り入れた、ライナー付きトレンチコートです。ライナーは取り外し可能なので気温に合わせ長い期間着用頂けます。細身のシルエットにもこだわりながら上品で可愛らしいトレンチに仕上げました。素材は60/2綿を高密度に織り込んだ素材です。イタリア製の起毛機を使用して繊細な微起毛加工を施すことで、柔らかさと温かさを表現しています。ドレスにもカジュアルスタイリングにも合う万能アイテムですので是非一枚は持っていたいコートです。ライナーはご家庭で手洗いしていただけます。●メーカー、ブランド・トッカ/TOCCA●状態・新品(タグ付き)●サイズ等・サイズ:120・大きさ(実寸):着丈66cm×身幅36cm (素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。)・メーカー表示色:ベージュ系・素材:綿100%●その他・類似商品を購入したため、出品いたします。・お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色みが多少異なる場合がございますのでご了承願います。ワンピース、スカートトッカ、TOCCA、トッカバンビーニ組曲、ICB、オンワード、自由区、23区ストロベリーフィールド、ジルスチュアートセレモニー