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- 未使用品 Red Hot Chili Peppers Tシャツ M ヴィンテージ
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商品詳細
未使用品になります。右腰のあたりに小さな汚れがあります。サイズM身幅約55.5着丈約66.5cm未使用品RedHotChiliPeppersTシャツMヴィンテージ90s80sレッド・ホット・チリ・ペッパーズレッチリアンソニー・キーディス
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