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未使用品 Red Hot Chili Peppers Tシャツ M ヴィンテージ
商品番号 S49549728075
商品名

未使用品 Red Hot Chili Peppers Tシャツ M ヴィンテージ
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 14,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品になります。右腰のあたりに小さな汚れがあります。サイズM身幅約55.5着丈約66.5cm未使用品RedHotChiliPeppersTシャツMヴィンテージ90s80sレッド・ホット・チリ・ペッパーズレッチリアンソニー・キーディス
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