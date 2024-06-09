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テーラーメイド ステルス2 フェアウェイウッド 7W
商品番号 C69879612291
商品名

テーラーメイド ステルス2 フェアウェイウッド 7W
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 11,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コース1ラウンド使用写真の通り、ソール部トゥ寄りにキズがありますが、フェース、クラウンともにきれいな美品です。テーラーメイドTaylorMadeSTEALTH2ステルス2フェアウェイウッドFW7番ウッド7Wロフト21度TENSEIREDTM50Sカーボンシャフト[日本仕様][Taylormade][ステルスツー]ヘッドカバー付き種類...フェアウェイウッド利き手...右対象...メンズ
http://narcologia.ru/goods/ordering736079.html
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