キャロウェイ　パラダイム　5W 左用（レフティ）

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商品詳細
パラダイム 5Wシャフト:ベンタスforCallawayフレックス:5-SR利き手:左用（レフティ）ヘッドカバー付きコースで2、3回使用しました。目立った傷はありません。自分には合わなかったため手放します。定評のあるパラダイムのFW、是非この機会にご検討下さい！
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