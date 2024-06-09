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キャロウェイ　パラダイム　5W 左用（レフティ）
商品番号 V39234736081
商品名

キャロウェイ　パラダイム　5W 左用（レフティ）
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 12,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パラダイム　5Wシャフト:ベンタスforCallawayフレックス:5-SR利き手:左用（レフティ）ヘッドカバー付きコースで2、3回使用しました。目立った傷はありません。自分には合わなかったため手放します。定評のあるパラダイムのFW、是非この機会にご検討下さい！
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