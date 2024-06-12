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大谷翔平 JAL ポストカード 搭乗証明書
商品番号 X33235098386
商品名

大谷翔平 JAL ポストカード 搭乗証明書
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 21,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平選手がメジャー挑戦の為アメリカへ渡る際に同じ飛行機（JAL062便）に乗り合わせた人にのみ配られた記念ポストカードです。当方アメリカへ旅行へ行くためたまたま乗り合わせてゲットする事が出来ました。現在は世界的な野球選手になっている大谷翔平選手のメジャー挑戦時の大変貴重な物かと思います。もう手に入らないレアなものですので大谷選手ファンの方いかがでしょうか？ポストカードの裏面は無地です。旅行時に持ち歩いておりましたので多少の折り目、汚れがございます。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis7944.html
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