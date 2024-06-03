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阪急ブレーブス 当時物 ヴィンテージ キャップ オリックス バファローズ ユニ
商品番号 A83079484943
商品名

阪急ブレーブス 当時物 ヴィンテージ キャップ オリックス バファローズ ユニ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪急ブレーブス当時物メッシュキャップ　帽子　応援ユニフォームオリックスバファローズ　近鉄未使用品可愛いです。サイズ　Mキッズ、レディース位のサイズ感。男性だと頭が小さければギリギリか、、という印象のサイズ感です。vintage山本日本シリーズ神戸イチロー
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