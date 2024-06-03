阪急ブレーブス 当時物 ヴィンテージ キャップ オリックス バファローズ ユニ

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商品詳細
阪急ブレーブス当時物メッシュキャップ 帽子 応援ユニフォームオリックスバファローズ 近鉄未使用品可愛いです。サイズ Mキッズ、レディース位のサイズ感。男性だと頭が小さければギリギリか、、という印象のサイズ感です。vintage山本日本シリーズ神戸イチロー
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