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ヨネックス ポリツアープロ 125　200mロール　YONEX　グラファイト
商品番号 D51975770084
商品名

ヨネックス ポリツアープロ 125　200mロール　YONEX　グラファイト
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 7,296 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスポリツアープロ125YONEXPOLYTOURPRO125200mロールPTP125-2日本製新品未使用品値下不可柔らかめの打球感で肘や肩に優しい。ゲージ　1.25mm長さ　200m構造　モノフィラメント素材　芯糸／ハイポリマーポリエステルカラー　グラファイト#テニスストリング#テニスガット#ルード#フルカチュ#西岡良仁#ティアフォー#キリオス#大坂なおみ#シェルトン#ヨネックス#YONEX種類···ガット用途···硬式ガットの素材···ポリエステル
http://narcologia.ru/goods/stage328697.html
http://narcologia.ru/goods/message429527.html
http://narcologia.ru/goods/browse956991.html ヨネックス ポリツアープロ 125　200mロール　YONEX　グラファイト | フリマアプリ ラクマ
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