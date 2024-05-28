HEAD ヘッド　TOUR BACKPACK ラケットバッグ　新品未使用

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こちらヘッドのラケットバッグになります。とてもかわいらしい色合いで女性の方にもおすすめです♪以下、商品説明です。メインコンパートメントの他に、ラケット用コンパートメントと内蔵型シューズ用コンパートメントが備わっています。移動中でも、フロントポケットとサイドポケットのおかげで必要なものに簡単にアクセスできます。■品番：260843■カラー：(CHYU)■サイズ：35.5×51×25cm■容量：25リットル■素材：外側：Polyester80%/PU20%内側：Polyester100%■仕様：・メインコンパートメント、ラケット用コンパートメント、シューズ用コンパートメントを装備・再生紙とヘンプコードを利用した吊り下げタグ・ジッパー付き外ポケット1つ・メッシュの内ポケット2つ種類···ラケットバッグ用途···硬式バッグ・ポーチの開け閉め···ファスナー