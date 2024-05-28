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HEAD ヘッド　TOUR BACKPACK ラケットバッグ　新品未使用
商品番号 L87148337137
商品名

HEAD ヘッド　TOUR BACKPACK ラケットバッグ　新品未使用
ブランド名 ヘッド
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらヘッドのラケットバッグになります。とてもかわいらしい色合いで女性の方にもおすすめです♪以下、商品説明です。メインコンパートメントの他に、ラケット用コンパートメントと内蔵型シューズ用コンパートメントが備わっています。移動中でも、フロントポケットとサイドポケットのおかげで必要なものに簡単にアクセスできます。■品番：260843■カラー：(CHYU)■サイズ：35.5×51×25cm■容量：25リットル■素材：外側：Polyester80%/PU20%内側：Polyester100%■仕様：・メインコンパートメント、ラケット用コンパートメント、シューズ用コンパートメントを装備・再生紙とヘンプコードを利用した吊り下げタグ・ジッパー付き外ポケット1つ・メッシュの内ポケット2つ種類···ラケットバッグ用途···硬式バッグ・ポーチの開け閉め···ファスナー
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