ディアドラ　ラケットバッグ

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ディアドラのラケットバッグになります。使用期間は前の方含め2，3ヶ月で10回行くかどうかという感じかなと思います。なので、破れとかはないですが、背面等直接地面と接するところなどは少し擦れが出来ている感じです。発送は、写真最後のダンボールに詰めて送ります。ちょっと横幅が狭いので、横に圧縮する形になります。多少、皺になる可能性がありますが、他に梱包方法がないため、こちら限定にさせていただきます。------以下は読まなくても大丈夫です-----以下は、廃盤モデルなので、使用感等を記載させていただきます。■形状ラケットバッグとしては、完全に自立はしませんが、硬いタイプのやつなので、ラケットを入れなくてもふにゃっとしないです。良く言えば、型崩れしないですが、悪く言うと素材的にも少し重いかなと思います。あと、このタイプのラケットバッグとしては、かなり横幅は細身なので、場所はそこまで取らないと思います。■ラケット格納部分ラケットを入れる部分はよくあるサーモタイプなので、温度から守れるやつです。3本入ると聞いたことがありますが、恐らく2本が限界かと思います。■シューズ入れシューズ入れは上部にあり、四角いスペースになってるので、かなり入れやすいです。■小物入れメイン部分を開いた裏側に2個、中側に1個あります。外にはないので、ちょっと不便です。種類...ラケットバッグ