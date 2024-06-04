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【未使用品】ラケットバッグ　パラディソ
商品番号 W43245903719
商品名

【未使用品】ラケットバッグ　パラディソ
ブランド名 パラディーゾ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前から押し入れに眠ってましたが、タグ付き未使用品です。色…黒/白サイズ…74×18×32cm定価…￥8,690(税込)ラケット数本、着替え等入りますが、大きすぎず、シンプルで流行りのないデザインで素敵です！
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