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ポケモンカード　長場雄ピカチュウ　PSA10
商品番号 D93165407690
商品名

ポケモンカード　長場雄ピカチュウ　PSA10
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 3,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定、プロモーションカード(PR)長場雄ピカチュウのPSA10です。主観ではケースに傷がいくつかあるように見えます。神経質な方は絶対に購入しないでください。すり替え防止のため返品返金は対応いたしませんのでご了承ください。
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