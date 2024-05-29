ポケモンカード　長場雄ピカチュウ　PSA10

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定、プロモーションカード(PR)長場雄ピカチュウのPSA10です。主観ではケースに傷がいくつかあるように見えます。神経質な方は絶対に購入しないでください。すり替え防止のため返品返金は対応いたしませんのでご了承ください。
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