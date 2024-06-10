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- 九谷焼 中田龍山作 金襴手 三十六歌仙文 盃 共箱 D R6327
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商品詳細
種類...酒器大きさ 高さ約３．７cm 幅約６．５cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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