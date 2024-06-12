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FCバルセロナ　15-16ホームユニフォーム　Tシャツ　サッカー　フットサル　M
商品番号 T12541784170
商品名

FCバルセロナ　15-16ホームユニフォーム　Tシャツ　サッカー　フットサル　M
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スペインの名門サッカーチームFCバルセロナの2015-2016シーズンノーブランドのホームユニフォームです。2015年のクラブワールドカップの際に現地にて購入。その日のみ着用です。【サイズ】Mサイズ（平置き採寸↓）着丈:約64cm袖丈:約23cm身幅:約49cm※素人採寸のため、若干の誤差はご了承ください。※圧縮する可能性あります。サポTや練習着として使ってもらえたら嬉しいです！全然使用していないので綺麗な商品ですが、クローゼット保管していたため、たたみシワ、折シワあります。中古品ということをご理解頂いた上で購入をお願いいたします。#FCバルセロナ#バルセロナ#ユニフォーム#サッカー#フットサル#古着#ヴィンテージ#サポT#練習着丈···半袖カラー···ブルー種類···レプリカユニフォームサイズ···M
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