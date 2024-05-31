【ナイキ】オランダ代表　レプリカユニフォーム

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丈···半袖カラー···ブルー種類···レプリカユニフォームサイズ···XL(LL)出品に際して洗濯したところボロボロになってしまいました。背番号部、ポロポロ落ちてきますので、圧着を剥がせる方いましたら着ることはできます。20年くらい前のアイテムです。写真をご確認の上、リユース品であることへご理解の程よろしくお願い致します。神経質な方はご遠慮願います。