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【ナイキ】オランダ代表　レプリカユニフォーム
商品番号 L93125760193
商品名

【ナイキ】オランダ代表　レプリカユニフォーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···半袖カラー···ブルー種類···レプリカユニフォームサイズ···XL(LL)出品に際して洗濯したところボロボロになってしまいました。背番号部、ポロポロ落ちてきますので、圧着を剥がせる方いましたら着ることはできます。20年くらい前のアイテムです。写真をご確認の上、リユース品であることへご理解の程よろしくお願い致します。神経質な方はご遠慮願います。
http://narcologia.ru/goods/reboot25736.html
http://narcologia.ru/goods/revamp838422.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce273055.html
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