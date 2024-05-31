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商品詳細
用途···軟式・ソフトテニスオススメの人:煌く一閃、最速エフレーザー。瞬時に決める、神速ボレー。がしたい人はオススメ全長685mm素材高強度カーボン+高弾性カーボン+タフレックスHR+ゴムメタル+NamdバランスポイントUL：平均270(mm)SL：平均265(mm)カラーブラック／ブラック推奨ストリング弾き重視：V-スパーク（SGVS）、球持ち重視：V-アクセル（SGVA）商品の値段26000円
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