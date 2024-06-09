軟式用バット／ＳＳＫプロエッジコンドル

プロフ必読【ＳＳＫ／プロエッジコンドル／ＳＳＫバットケースセット】●超々ジュラルミン(HD88)●トップバランス 84cm 800g●(9038)ブラック×ゴールド●ニューコンドルヘッド(特許登録第4433690号)●高校軟式野球使用可バット使用期間は半年も使ってないです。（バットの劣化を防ぐため練習試合・大会でのみ使用。マシン手投げでの打撃練習では使ってません。）※ゴムの擦れ跡・多少の細かな傷があります。凹みや割れはありません。グリップは剥がしてありますので使用前に巻いてお使い下さい。使用済みバットですので完璧を求める方や神経質な方はお断り致します。素材...金属バランス・特徴...トップバランス競技の種類...軟式



2018年モデル プロエッジコンドルRBJ SSK 少年軟式用バット EBB5000



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