MLB セントルイス・カージナルス アルバート・プホルス レプリカユニフォーム

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商品詳細
MLBチーム、セントルイス・カージナルスのレジェンド、アルバート・プホルス選手のレプリカユニフォームです。サイズは表記はSですが、当方の感覚としてはL-XLに相当すると思っています。(172cm80kgですが余裕で着れます。)一部、ほつれている部分がございます。中古品・古着という事をご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。
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