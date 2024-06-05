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MLB セントルイス・カージナルス アルバート・プホルス レプリカユニフォーム
商品番号 Q63771502406
商品名

MLB セントルイス・カージナルス アルバート・プホルス レプリカユニフォーム
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MLBチーム、セントルイス・カージナルスのレジェンド、アルバート・プホルス選手のレプリカユニフォームです。サイズは表記はSですが、当方の感覚としてはL-XLに相当すると思っています。(172cm80kgですが余裕で着れます。)一部、ほつれている部分がございます。中古品・古着という事をご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。
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