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ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ 巽完二　フィギュア
商品番号 K85689187751
商品名

ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ 巽完二　フィギュア
ブランド名 タイトー
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

P4Uペルソナ4ジ・アルティメットインマヨナカアリーナ巽完二＆白鐘直斗フィギュア巽完二未開封品です箱にダメージが有ります●お値引き交渉はご遠慮ください●●ばら売りはしておりません●☆専用・取り置きはしておりません☆即買い歓迎早い物勝ちです付属品などは写真でご確認ください撮影しているもので全てです中古品ですのでご理解いただける方のみご購入下さい他にもフィギュア、アニメ,韓国ドラマ、エンタメ関連出品しております。よろしければ↓のハッシュタグをご覧下さい。#福丸にゃんこコレクションブランド名：TAITO(タイトー)原作名：ペルソナ4／『ペルソナ』シリーズ／『女神転生』シリーズキャラ名：巽完二Persona4TheUltimateinMayonakaArenaKanjiTatsumi\u0026NaotoShiroganefiguresKanjiTatsumi女神異聞4終極版MayonakaArena辰巳寬治＆白銀直人手辰巳漢字二女神4版MayonakaArena辰巳治＆白直人手辰巳字二アイギス鳴上悠ペルソナペルソナ4久慈川りせ瀬多総司イザナギ花村陽介里中千枝天城雪子巽完二副島成記曽我部修司ゲームフィギュア人形インテリアアニメゲームキャラクター美少女未開封316503824
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