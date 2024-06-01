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◎新品希少品◎ YONEX ALL JAPAN ヨネックス　キャップ
商品番号 O67554600300
商品名

◎新品希少品◎ YONEX ALL JAPAN ヨネックス　キャップ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして、ありがとうございます。商品は、◎新品希少品◎YONEXALLJAPANヨネックス　キャップ　です。購入後使用せず、保管しておりました。タグ付きです。　今後使用する予定がないので出品いたします。　希少品です。新品ではございますが、個人保管の為、ご理解いただける方の購入を宜しくお願い致します。ネコポスで発送したい所ですが、それよりも少し型崩れ防止の為、コンパクトで発送させていただきます。
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