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阪神タイガース　鳥谷　レプリカ　ユニフォーム　サイズＭ
商品番号 C34892590938
商品名

阪神タイガース　鳥谷　レプリカ　ユニフォーム　サイズＭ
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1回しか着用してない為美品ですがあくまで新品ではないのでご了承いただける方に⭐︎甲子園のショップで購入しました⭐︎
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