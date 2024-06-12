新品 美津和タイガー ソフト2号用バット 78cm 560g

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商品詳細
美津和タイガーソフトボールバット2号用バットハイパーウィップ新品未開封です。定価 29,700円型番 MT7HRB18長さ 78cm重さ 平均560g素材カーボン片面二重層バランス・特徴···ミドルバランスカラーホワイト(白)×イエロー(黄）新品未開封、保護フィルムがついたままですが、自宅で保管しておりましたので、ご了承のうえご購入をお願い致します。発送はプチプチ等で巻いて発送させて頂きます。#ソフトボール#美津和タイガー
http://narcologia.ru/goods/calling446450.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly163984.html
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