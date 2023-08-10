チェルシーFC サッカー　襟付き　シャツ　サッカーウェア

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ご覧いただきありがとうございます。よかったらプロフィールもご覧ください。チェルシーFCのサッカーウェアです！襟付きでカッコいいです！●カラー:写真参照●サイズ:Sサイズ●着丈:66●身幅:45●肩幅:約37目立った汚れや大きな傷はありませんが、あくまでUSEDの長期自宅保管品です。細かい汚れや傷、糸のほつれや毛玉などが気になる神経質な方、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。ご購入後のトラブル回避の為、ご質問があればお気軽にお問い合わせください。▶︎お値引きも積極的に行いますので、よろしくお願いいたします。