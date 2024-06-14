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ソフトテニスラケット　アクロスピードv-05
商品番号 W10410365432
商品名

ソフトテニスラケット　アクロスピードv-05
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グリップサイズ···00一度のみ使用で無傷です！00xになります！早い者勝ちです！即購入おっけい！ガット（モノスピード）一つおまけでつけます！
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