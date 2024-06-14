ソフトテニスラケット　アクロスピードv-05

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商品詳細
グリップサイズ···00一度のみ使用で無傷です！00xになります！早い者勝ちです！即購入おっけい！ガット（モノスピード）一つおまけでつけます！
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http://narcologia.ru/goods/Sydney767149.html
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アクロスピード V-05
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【新デザインラケット】 ミズノ F SPEED V-05 エフスピード V-05 (デプスブルー) (2023年2月発売)
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