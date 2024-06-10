徳島ヴォルティス ワンショルダーリュック

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商品詳細
高さ50cm、横37cmくらいです。撮影のために、1度袋から出しましたが、新品未使用、自宅保管品でした。発送の際は、2つ折りにします。100サイズ、ダンボール箱使用。
http://narcologia.ru/goods/conception580057.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture443041.html
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