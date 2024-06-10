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徳島ヴォルティス ワンショルダーリュック
商品番号 N91184500129
商品名

徳島ヴォルティス ワンショルダーリュック
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ50cm、横37cmくらいです。撮影のために、1度袋から出しましたが、新品未使用、自宅保管品でした。発送の際は、2つ折りにします。100サイズ、ダンボール箱使用。
http://narcologia.ru/goods/conception580057.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture443041.html
http://narcologia.ru/goods/injure249967.html
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