【新品・未開封】優勝記念 ビールかけTシャツ 白 Lサイズ

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商品詳細
2023年9月に阪神百貨店のタイガースショップで購入したばかりの新品・未使用ですので、とても綺麗な商品です！！阪神タイガース・2023JERAセ・リーグ優勝記念・ビールかけTシャツ白(ホワイト)Lサイズ※カラーTシャツではございませんので、ご注意ください。阪神タイガースが18年ぶりのアレ(優勝)した記念にいかがですか？申し訳ありませんが、お値引き対応は行っておりません。・発送方法折りたたんで、ゆうゆうメルカリ便にて発送いたします！野球チーム···阪神タイガース種類···その他
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