adidas サッカー日本代表 ユニフォーム Lサイズ 04-05 AWAY

アディダス製、サッカー日本代表のユニフォーム、Lサイズです。2004年のアジアカップを含めて、2004年～2005年に使用されていたモデルのアウェイタイプです。裏地が付いた、選手着用のオーセンティックモデルです。自分としては、2004年に行われたチェコとの親善試合の際に、ドラゴン久保選手が着用していたイメージが記憶に残っています。当時新品で購入しましたが、室内での試着のみで、その後はクローゼットで保管していました。20年近く前のモデルにしてはまずますの状態ではないかと思いますが、胸のJFAのマークや左袖の日の丸部分、襟のサイズ等記載部分にやや劣化が見られます。3本ライン、アディダスのマーキング等に関しては、今の時点では気になる劣化は見られませんでしたが、経過年数を考えると、今後、劣化が進む可能性はおおいにあると思われます。ご購入に際しては、写真による状態のご確認、今後の懸念についてのご理解をよろしくお願い致します。平置きの素人採寸ですが、サイズは下記の通りです。 ・身幅:約48センチ ・着丈:約72センチ日本代表の歴代ユニフォームをコレクションされている方、特にアウェイモデルにこだわりのある方にはおすすめです。折りたたんで、らくくらくメルカリ便（ネコポス）にて発送予定です。状態にご理解いただける方より、ご購入をお願い致します。-----------------------#adidas#アディダス#サッカーユニフォーム#レプリカ#日本代表#オーセンティックモデル#アジアカップ#2004年#Lサイズ#半袖#AWAY#アウェイ



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