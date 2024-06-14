オリックス　山本由伸投手ver.　バファローズ☆ポンタぬいぐるみ用ユニフォーム

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はじめまして。ご覧頂きありがとうございます。オリックスバファローズ山本由伸投手ver. バファローズ☆ポンタぬいぐるみ用ユニフォーム新品未使用です。自宅保管ですので神経質な方や気になる方は購入をお控えください。普通郵便にて発送致します。※ゆうゆうメルカリ便への変更は＋333円頂きます。当方、ペット飼っておらずまた非喫煙者です。発送は4〜7日としていますが、なるべく1日でも早く発送を心がけています。即購入⭕️お値引き❌❌※（最後に）※プロフィール必読下さい。購入時はプロフィールを読んだものと認識しています。野球チーム···オリックス・バファローズ