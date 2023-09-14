阪神タイガース 優勝記念ボール ケース付き 岡田彰布監督 アレ ARE

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商品詳細
18年振りに阪神タイガースが優勝しました‼️‼️‼️前回優勝した2005年も岡田彰布監督で今回も同監督、名将ですね。優勝記念ボールケース付き新品未使用匿名配送の場合はプラス500円で対応させて頂きます。コメント中でも即購入の方優先させていただきます。即購入OK‼️送料無料‼️即日発送可能‼️お値下げなし3
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