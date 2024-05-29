【未開封・非売品】大谷翔平 トラウト 球場配布 ブランケット エンジェルス

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商品詳細
2023年4月25日エンゼルスタジアム、エンゼルスVSアスレチックス戦にて入場者先着限定で配布された、大谷翔平\u0026マイクトラウトWネームのブランケットです。お届けするものは未使用、未開封品になります。新品、フリーサイズ(約123cm×151cm)野球チーム···大リーグ・MLB
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