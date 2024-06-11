Rawlings DCT 一般硬式野球用 ファーストミット

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ご覧いただきありがとうございます。下記内容をご確認いただき、ご了承の上ご購入お願い致します。【商品名】ローリングスDCT硬式用ミットグローブ【詳細】大人用右投げ用【状態】ひび割れや擦れ傷等の使用感が見られます。商品により異なりますが、主にプチプチ及びOPP袋を使用し梱包致します。ご不明点がございましたら、お気軽に質問して下さい。────────────────────〈検索ワード〉グラブBaseballベースボール内野手一塁手公式スポーツレザー本革ブラウンUSAアメリカレトロ当時物ヴィンテージtp-23x571