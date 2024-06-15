YONEX NEXIGA 80S

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商品詳細
YONEXNEXIGA80SサイズUL1後衛用エッジガードをつけて数回使用のみ目立った傷はなく、状態良いですグリップはオーバーグリップを巻いています(元グリップあり)ただいま値下げ中です!!#YONEX#NEXIGA80S
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http://narcologia.ru/goods/assessor469403.html
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