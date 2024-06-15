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YONEX NEXIGA 80S
商品番号 C85268296137
商品名

YONEX NEXIGA 80S
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXNEXIGA80SサイズUL1後衛用エッジガードをつけて数回使用のみ目立った傷はなく、状態良いですグリップはオーバーグリップを巻いています(元グリップあり)ただいま値下げ中です!!#YONEX#NEXIGA80S
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