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京都サンガFCリュック
商品番号 D30917003723
商品名

京都サンガFCリュック
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サッカースクールで以前購入しましたが、使用せずに保管していました。前のアミのところにボールが入ります。新品未使用ですが自宅保管の為、気にされない方の購入お願いします。神経質な方の購入はご遠慮ください。#サッカー#Jリーグ#サンガFC#京都#リュック
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