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京焼　文化勲章受章　楠部彌弌作　亥　干支　置物　共箱　C　4932
商品番号 K50879460252
商品名

京焼　文化勲章受章　楠部彌弌作　亥　干支　置物　共箱　C　4932
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約11.5cm　幅約20cm×8cm　重さ約991g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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京焼　文化勲章受章　楠部彌弌作　亥　干支　置物　共箱　C　4932
京焼 文化勲章受章 楠部彌弌作 亥 干支 置物 共箱 C 4932-

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