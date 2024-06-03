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阪神タイガース セ・リーグ優勝記念 ビールかけTシャツ 白 Lサイズ
商品番号 F60101256379
商品名

阪神タイガース セ・リーグ優勝記念 ビールかけTシャツ 白 Lサイズ
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガース2023JERAセ・リーグ優勝記念ビールかけTシャツ白Lサイズ未開封新品家族でかぶったので出品します。折り畳んで発送しますので、ご了承ください。未開封未使用ですが、自宅保管品ですので、ご理解のうえご購入をお願いします。※ご購入、ご検討、コメントをいただく際は、お手数ですが、プロフィールをご覧下さい。#阪神タイガース#優勝記念#優勝記念グッズ
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