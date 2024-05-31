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【サッカー日本代表応援sale！】 三笘薫#7 オーセンティック ユニフォーム
商品番号 N20256252329
商品名

【サッカー日本代表応援sale！】 三笘薫#7 オーセンティック ユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,775 円
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商品詳細

※日本代表応援セール！！★期間限定　通常価格8000円　→　7500円いよいよワールドカップアジア予選が始まります！これを着てみんなで日本代表を応援しましょう！■メーカーadidasアディダス■クラブ・チームサッカー日本代表■商品名2022-23ホームオーセンティックユニフォーム■選手名三笘薫MITOMA7■表記サイズL■身長サイズ(推奨)約175〜180cm■コンディションレベル美品(未使用品)衣長74㎝　バスト54㎝　袖丈22㎝　ウエスト45㎝　肩幅48㎝海外インポート品です。神経質な方は購入をお控えください。
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