【サッカー日本代表応援sale！】 三笘薫#7 オーセンティック ユニフォーム

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商品詳細
※日本代表応援セール！！★期間限定 通常価格8000円 → 7500円いよいよワールドカップアジア予選が始まります！これを着てみんなで日本代表を応援しましょう！■メーカーadidasアディダス■クラブ・チームサッカー日本代表■商品名2022-23ホームオーセンティックユニフォーム■選手名三笘薫MITOMA7■表記サイズL■身長サイズ(推奨)約175〜180cm■コンディションレベル美品(未使用品)衣長74㎝ バスト54㎝ 袖丈22㎝ ウエスト45㎝ 肩幅48㎝海外インポート品です。神経質な方は購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/plaque425507.html
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