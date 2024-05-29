小さいドールのお洋服作ります☘リーダーさま

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いつもありがとうございます！プチブライス/オビツ11サイズのお洋服をお作りします①プチブライスのミニワンピースリバティキューウィー2(アニマル柄)襟付きにも変更可能です(動物が隠れちゃうかも…)②オビツ11のTシャツ①と同じ柄、オビツ11にジャストサイズでお作りします③④プチブライスの襟付きミニワンピース柄、襟のワンポイントはお好きなものをご指定ください今のところチェリー、イチゴ、キノコ、花薔薇色の変更できます完成は11月くらいの予定ですどうぞよろしくお願いいたします！#ままちゃんのプチ服