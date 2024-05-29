新品 ガルーシャ スティングレー 財布 コインケース エイ革

シルバーメタリックコート★某ハイブランドと同じタイ工場生産★日本で最終仕上げを施したコインケースです。エアブラシで黒ベースに白のラインで麻の葉柄をデザイン。古くから日本で着物や生地で使用されている麻の葉模様を参考に自身でアレンジしデザイン。カテゴリーは女性にしていますが、実際には男性のお客様も多数おられます。ユニセックスです★その他のスティングレー製品→#leon_stingray白色の麻の葉をデザインしたライン上にメタリックコーティングを手作業でしています。仕上げにシルバーのグリッター。(ラメのようにキラキラ見え、キャビアが立体的に見えるます)新品財布コインケースマルチケース麻の葉メンズスティングレイレディースユニセックスキャビア銀スリポリッシュエイ革レザーダイビングウォレットレザーカーフハンドメイド手縫い手縫スタースティングレイスタースティングレーその他アイテムは→#leon_itemその他の革製品は→#leon_leatherタイ現地工場直接取引。検品、最終仕上げは日本国内◼️カラー全体ブラック幾何学模様はホワイト、上からシルバーパール、エアブラシ手法採用シルバーグリッター(ラメの様)◼️サイズ概算 横幅11/縦幅7/厚み2,3（㎝）◼️仕様ポケット大2、カードスロット2外面/パール加工、エイ革内面/牛本革◉デザイン 麻の葉日本伝統文様：麻の葉＝長寿・魔除け◉意味と由来幾何学文様で平安時代から仏像の装飾などに使われた柄です。後にこの模様が麻の葉に似ている事から、麻の葉（あさのは）柄として親しまれるようになりました。麻の葉の柄には魔除けの意味があり昔から広く親しまれてきました模様になります。◼️ガルーシャの特徴【模様が唯一無二】指紋/虹彩のごとく唯一無二です。【耐久性/屈強】牛革10年、エイ革100年と言われるほど強靭です。1,000年前の日本刀の鞘等にも使用され、レザーには珍しく水に強い。BAHARIバハリゴダンムータ好きの方も比較してみて下さい！



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