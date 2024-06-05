大人可愛い♡ハンドメイドバッグ ファーハンドバッグ2wayショルダーバッグ

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★フォロワー様は更にお得プロフご覧下さい◡̈#smile他ハンドメイドバッグ希望価格12000円期間限定値下げ現在ロシアヤーン糸が入手困難になっている為、希少で価格も高騰しております。ボディはキャメルカラーの高品質ロシアヤーンを2玉を使用してポコポコ編みに、キャットファーを一週付けて仕上げました。秋冬に使えるデザインです。ロシアヤーンのマルシェバッグで軽いです✩.*˚留め紐タッセルや持ち手のブラックなどポイントまた価格も高いペイズリー柄入の鋲付き底板も使用しておりますので、高級感があり、大人カジュアルからいろいろなコーデに合わせやすいかと思います(*^^*)サイズも今出品している中でも1番大きいので、長財布も入りいろいろ使いやすいサイズ感となります。●サイズ採寸約cm縦、持ち手含まず19cm横、28cm丸底、20cm素材、ロシアヤーン底板フラワーコンチョキャットファーカラーピンクベージュ●オプションフリンジ前面1000円1周2000円ボディと同じキャメル糸を使用した斜めがけできるショルダー紐をプラス1000円ファーポンポンはプラス600円で追加可能ですので、ご希望の場合は購入前にコメントよろしくお願い致します。【注意事項】※ ハンドメイド作品であることを事前にご理解いただいたうえで購入してください。※なるべく型崩れしないよう80サイズで梱包しお届け致しますが、お手元に届きましたら形を整えてご使用下さい。※他サイトでも出品しているため、急な削除の可能性ありますので、気になるバッグがございましたらコメント等はお早めにお願い致します♡#レディースファッション#レディースバッグ#レディースショルダーバッグ#ママファッション#ショルダーバッグ#ズパゲッティ#ママバッグ#ファーバッグ#ロシアヤーン#ズパゲッティ#秋冬バック#マルシェバッグ#ハンドメイドバッグ#フリンジバッグ#大人カジュアル#大人かわいい#カゴバッグ#2wayバッグ#ズパゲッティバッグ#ロシアヤーン#ぽこぽこ編み#大人かわいい#ショルダー形···ハンドバッグカラー···ピンク柄・デザイン···無地素材···帆布・キャンバス