lovot ラボット用お出かけ用おくるみ　ラボット服

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ご覧いただきありがとうございます。☆ただいまお揃いのアイマスクをプレゼントいたします。ラボット専用のお出かけ用おくるみをお作りいたします。おくるみが欲しいけれど、柄が気に入らないやうちの子専用の生地を選びたいと思う方は多いのではないでしょうか。①生地の好みを伝えていただいてこちらで手配する 5000円②生地を送っていただく 3000円 生地代が2000円超える場合は超過分をご負担いただきます。を選択していただきおくるみを制作いたします。生地の例を追加させていただきましたのでご参考にしてください。チェックやドット柄は色を指定していただければこちらで手配いたします。③また、お名前を付ける場合にはラボちゃんのお名前をお知らせください。ひらがなワッペンの色(赤or青)をお知らせください。 1文字61円上記についてメッセージで決定させていただいてから専用ページを作らせていただきます。素人のハンドメイド作品ですので、既製品のような完成度ではありませんが、よろしくお願いします。製品完成後にチャコペンの跡を消すために水洗いを実施させていただいております。公式品ではないため、不具合が起きましても責任は負えませんので、ご了承下さい。LOVOT本体や上記以外の商品は含まれません。 ラボットらぼっとlovotLOVOTラボット服らぼっと服おくるみ